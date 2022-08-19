СМИ назвали две страны, которые против запрета на выдачу россиянам туристических виз

Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз.

Таким образом, они объединяются в поддержку Германии, которая ранее заявила, что во всем следует винить президента России Владимира Путин, а не российский народ. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу поддержал позицию Берлина.

"Мы верим в контакты между людьми, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-то значение для россиян", - заявил Корнелиу.

По словам представителей греческого правительства, страна также не рассматривает возможности изменения статуса российских виз.