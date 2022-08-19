СМИ назвали две страны, которые против запрета на выдачу россиянам туристических виз

В ЕС еще две страны выступили против блокирования виз для российских туристов и отвергли призыв Украины к такому запрету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз.
Таким образом, они объединяются в поддержку Германии, которая ранее заявила, что во всем следует винить президента России Владимира Путин, а не российский народ. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу поддержал позицию Берлина.
"Мы верим в контакты между людьми, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-то значение для россиян", - заявил Корнелиу.
По словам представителей греческого правительства, страна также не рассматривает возможности изменения статуса российских виз.
Напомним, что в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.
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