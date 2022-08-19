RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗМІ назвали дві країни, які проти заборони на видачу росіянам туристичних віз

Фото: В ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

В ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів та відкинули заклик України до такої заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу російських туристичних віз.

Таким чином, вони об'єднуються на підтримку Німеччини, яка раніше заявила, що у всьому слід звинувачувати президента Росії Володимира Путін, а не російський народ. Генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу підтримав позицію Берліна.

"Ми віримо в контакти між людьми, тому ми не вважаємо, що цей захід має якесь значення для росіян", - заявив Корнеліу.

За словами представників грецького уряду, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.

Нагадаємо, що у ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, щодо необхідності введення обмежень з видачі туристичних віз громадянам Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзКипрГреція