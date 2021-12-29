По смешной цене. Илон Маск продал еще 1,6 млн акций Tesla

В рамках опциона, Маск выставил на продажу 1,6 млн акций Tesla по цене 6,24 доллара за каждую. Всего было продано 934 090 акций стоимостью почти 1,02 млрд долларов.

Еще 8 ноября предприниматель запустил опрос в своем официальном Twitter-аккаунте. Он пообещал продать 10% акций Tesla, если его подписчики поддержат эту идею. На тот момент Маск владел 17% акций (170,5 млн). В то же время стоимость его доли в компании оценивалась как 200 млрд долларов, а те же 10% - как 21 млрд долларов.

По состоянию на сегодня, Маск является самым богатым человеком в мире, а его капитал составляет более 300 млрд долларов. В то же время Tesla стала шестой компанией в истории США, капитализации которой составила более триллиона долларов.