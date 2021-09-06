Смешивание CoronaVac и AstraZeneca: ученые рассказали о последствиях комбинирования вакцин

В Таиланде ученые заявили об эффективности прививки первой дозой в качестве CoronaVac, а второй - AstraZeneca. Таким образом, иммунитет вырабатывается такой же, как и после полной иммунизации лишь препаратом AstraZeneca.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv.
Отмечено, что исследование смешивания вакцин было проведено в связи с нехваткой препаратов в разных странах.
По данным ученых, вакцинация препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) дает более высокие уровни антител, чем после CoronaVac (Sinovac).
Однако если после CoronaVac получить в качестве второй дозы AstraZeneca, то уровень антител существенно повышается.
Указано, что исследование проводилось среди жителей Бангкока. Так, сравнивались результаты среди привитых:
После чего их показатели сравнили с показателями переболевших коронавирусом.
Так, уровень антител показал:
Ученые подчеркнули, что прививки по схеме CoronaVac + AstraZeneca могут обеспечить лучший уровень антител, чем иммунизация двумя дозами CoronaVac.
Напомним, что Министерство здравоохранения Таиланда позволило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac.