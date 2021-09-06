Смешивание CoronaVac и AstraZeneca: ученые рассказали о последствиях комбинирования вакцин

Отмечено, что исследование смешивания вакцин было проведено в связи с нехваткой препаратов в разных странах.

По данным ученых, вакцинация препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) дает более высокие уровни антител, чем после CoronaVac (Sinovac).

Однако если после CoronaVac получить в качестве второй дозы AstraZeneca, то уровень антител существенно повышается.

Указано, что исследование проводилось среди жителей Бангкока. Так, сравнивались результаты среди привитых:

CoronaVac (80 человек, средний возраст 42 года), интервал между первой и второй дозой 3 недели;

AstraZeneca (80 человек, 48 лет) - интервал между первой и второй дозой около 10 недель;

у людей со смешанной схемой (54 человека, 38 лет) - примерно четыре недели.

После чего их показатели сравнили с показателями переболевших коронавирусом.

Так, уровень антител показал:

среди вакцинированных двумя дозами CoronaVac - 96,4 Ед/мл;

среди вакцинированных CoronaVac + AstraZeneca - 797 Е /мл;

среди вакцинированных двумя дозами AstraZeneca - 818 Ед/мл.

Ученые подчеркнули, что прививки по схеме CoronaVac + AstraZeneca могут обеспечить лучший уровень антител, чем иммунизация двумя дозами CoronaVac.