Таиланд решил смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca

Министерство здравоохранения Таиланда разрешило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Britishian .

По данным МинздраваТаиланда, комбинация китайского препарата с AstraZeneca повышает защиту от коронавируса до того же уровня, что и две прививки только препаратом AstraZeneca.

Теперь Таиланд не будет давать две дозы вакцины CoronaVac, который производит компания Sinovac. Стоит отметить, что Таиланд является одним из производителей вакцины AstraZeneca.

По состоянию на сегодня в Таиланде полностью вакцинированы лишь 13% населения.