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Смешивание CoronaVac и AstraZeneca: ученые рассказали о последствиях комбинирования вакцин

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Таиланд, Понедельник 06 сентября 2021 14:24
Смешивание CoronaVac и AstraZeneca: ученые рассказали о последствиях комбинирования вакцин Фото: ученые рассказали о последствиях комбинирования вакцин CoronaVac и AstraZeneca (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Таиланде ученые заявили об эффективности прививки первой дозой в качестве CoronaVac, а второй - AstraZeneca. Таким образом, иммунитет вырабатывается такой же, как и после полной иммунизации лишь препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv.

Отмечено, что исследование смешивания вакцин было проведено в связи с нехваткой препаратов в разных странах.

По данным ученых, вакцинация препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) дает более высокие уровни антител, чем после CoronaVac (Sinovac).

Однако если после CoronaVac получить в качестве второй дозы AstraZeneca, то уровень антител существенно повышается.

Указано, что исследование проводилось среди жителей Бангкока. Так, сравнивались результаты среди привитых:

  • CoronaVac (80 человек, средний возраст 42 года), интервал между первой и второй дозой 3 недели;
  • AstraZeneca (80 человек, 48 лет) - интервал между первой и второй дозой около 10 недель;
  • у людей со смешанной схемой (54 человека, 38 лет) - примерно четыре недели.

После чего их показатели сравнили с показателями переболевших коронавирусом.

Так, уровень антител показал:

  • среди вакцинированных двумя дозами CoronaVac - 96,4 Ед/мл;
  • среди вакцинированных CoronaVac + AstraZeneca - 797 Е /мл;
  • среди вакцинированных двумя дозами AstraZeneca - 818 Ед/мл.

Ученые подчеркнули, что прививки по схеме CoronaVac + AstraZeneca могут обеспечить лучший уровень антител, чем иммунизация двумя дозами CoronaVac.

Напомним, что Министерство здравоохранения Таиланда позволило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac.

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Таиланд Вакцина от коронавируса Вакцина CoronaVac
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