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Смешала разные вакцины. Меркель вакцинировалась препаратом Moderna

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Берлин, Вторник 22 июня 2021 16:30
Смешала разные вакцины. Меркель вакцинировалась препаратом Moderna Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. В этот раз она вакцинировалась препаратом компании Moderna.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя правительства Германии.

По его словам, немецкий канцлер получила вторую прививку несколько дней назад.

О каких-либо побочных эффектах ничего не известно, однако уже сегодня Меркель принимала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в ведомстве канцлера в Берлине.

Напомним, 16 апреля Ангела Меркель получила первую прививку от коронавируса. Тогда она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

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Германия Ангела Меркель Вакцинация
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