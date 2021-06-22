ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Змішала різні вакцини. Меркель вакцинувалася препаратом Moderna

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 22 червня 2021 16:30
Змішала різні вакцини. Меркель вакцинувалася препаратом Moderna Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Цього разу вона вакцинувалася препаратом компанії Moderna.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на представника уряду Німеччини.

За його словами, німецький канцлер отримала друге щеплення кілька днів тому.

Про будь-які побічні ефекти нічого не відомо, проте вже сьогодні Меркель приймала главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен у відомстві канцлера в Берліні.

Нагадаємо, 16 квітня Ангела Меркель отримала перше щеплення від коронавірусу. Тоді вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Ангела Меркель Вакцинація
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою