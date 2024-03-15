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Смертоносне нашестя. Бджоли атакували другу ракетку світу та зірвали тенісний матч

Фото: Карлос Алькарас змушений був ховатися від рою (twitter.com/BNPPARIBASOPEN)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 1/4 фіналу Indian Wells Open у Каліфорнії між німцем Алексом Звєрєвим та іспанським тенісистом Карлосом Алькарасом опинився під загрозою через раптову атаку бджіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis TV.

20-річний піренеєць опинився під несподіваним "тиском" у третьому геймі стартового сету протистояння. Другого номера світового рейтингу прямо на корті атакували бджоли.

Суддя вирішив призупинити матч і закликав тенісистів евакуюватися до роздягальні. Алькарас змушений був відбиватися від бджолиного рою. Комахи ще й "вподобали" телевізійне обладнання. Зокрема, сотні особин оточили камеру-павука під дахом арени.

Після вимушеної паузи Звєрєв і Алькарас змогли повернутися на корт. Іспанець здобув комфортну перемогу в двох сетах і пробився у півфінал. Там його суперником буде італійський тенісист Яннік Зіннер.

 

 

Хто такий Карлос Алькарас

Уродженець автономної спільноти Мурсія, почав займатися тенісом у 4 роки. Тренер – колишня перша ракетка світу Хуан Карлос Ферреро.

У дорослий чоловічий тур потрапив у 2018 році. Уперше дійшов до фіналу на Croatia Open-2021. Завоював 12 титулів, тричі поступився у вирішальних поєдинках. Перший великий тріумф іспанця – US Open у 2022-му. Пробився до ATP Finals-2022, але пропустив Підсумковий турнір через ушкодження. Торік дійшов до півфіналу змагань.

Поєднав у грі риси "великої трійки" – Федерера, Надаля і Джоковіча. Захоплюється гольфом і футболом, уболіває за мадридський "Реал".

До слова, українка Костюк пробилася в півфінал Indian Wells Open після перемоги над Потаповою.

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