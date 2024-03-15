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Смертоносное нашествие. Пчелы атаковали вторую ракетку мира и сорвали теннисный матч

Фото: Карлос Алькарас вынужден был скрываться от роя (twitter.com/BNPPARIBASOPEN)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 1/4 финала Indian Wells Open в Калифорнии между немцем Алексом Зверевым и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом оказался под угрозой из-за внезапной атаки пчел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis TV.

20-летний пиренеец оказался под неожиданным "давлением" в третьем гейме стартового сета противостояния. Второго номера мирового рейтинга прямо на корте атаковали пчелы.

Судья решил приостановить матч и призвал теннисистов эвакуироваться в раздевалку. Алькарас вынужден был отбиваться от пчелиного роя. Насекомым еще и "понравилось" телевизионное оборудование. В частности, сотни особей оцепили камеру-паука под крышей арены.

После вынужденной паузы Зверев и Алькарас смогли вернуться на корт. Испанец одержал комфортную победу в двух сетах и пробился в полуфинал. Там его соперником будет итальянский теннисист Янник Зиннер.

 

 

Кто такой Карлос Алькарас

Уроженец автономного сообщества Мурсия, начал заниматься теннисом в 4 года. Тренер – бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро.

Во взрослый мужской тур попал в 2018 году. В первый раз дошел до финала на Croatia Open-2021. Завоевал 12 титулов, трижды уступил в решающих поединках. Первый большой триумф испанца – US Open в 2022-м. Пробился в ATP Finals-2022, но пропустил Итоговый турнир из-за повреждения. В прошлом году дошел до полуфинала соревнований.

Соединил в игре черты "большой тройки" – Федерера, Надаля и Джоковича. Увлекается гольфом и футболом, является болельщиком мадридского "Реала".

К слову, украинка Костюк пробилась в полуфинал Indian Wells Open после победы над Потаповой.

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