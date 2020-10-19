Смертность во время пандемии: данные Евростата

В 2020 году среди 26 государств-членов ЕС, по которым имеются данные, в течение 10-26 недель (март - июнь) было зафиксировано на 168 тысяч смертей больше, чем среднее число смертей за тот же период за 2016-2019 годы. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, пик дополнительных 36 тысяч смертей пришелся на 14-ю неделю (конец марта - начало апреля). Начиная с 19 недели (начало мая) каждую неделю регистрировалось менее 5 тысяч дополнительных смертей по сравнению со средним показателем за четыре года. На 25 неделе (сразу после середины июня) в 2020 году было зарегистрировано на 2,2 тысяч смертей меньше.

Больше всего пострадали люди в возрасте 70 лет и старше, на которых приходится 161 тысяча, или 96% из 168 тысяч дополнительных зарегистрированных смертей.

Среди государств-членов ЕС наибольшее количество дополнительных смертей в 2020 году было зарегистрировано в Испании (48 тысяч), за которой следует Италия (46 тысяч), Франция (30 тысяч), Германия и Нидерланды (около 10 тысяч). На оставшееся 21 государство вместе пришлось 25 тысяч дополнительных смертей за тот же период.

Анализ 10-26 недель (март-июнь) на региональном уровне по всей Европе показывает, что самые высокие показатели дополнительных смертей были в районах Центральной Испании и Северной Италии. По сравнению со средним числом смертей за 2016-2019 годы, наибольший рост числа смертей был отмечен в Бергамо (Северная Италия) с пиком на 12 неделе, когда рост составил 895%, за которым следует Сеговия в Испании (634%) за 13 неделю.

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в Украине умерло 334 307 человек - на 17 953 человек меньше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, за первые 7 месяцев 2020 года от COVID-19 умерло 1 556 украинцев.