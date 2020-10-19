Смертність під час пандемії дані Євростату

У 2020 році серед 26 держав-членів ЄС, за якими є дані, протягом 10-26 тижнів (березень - червень) було зафіксовано на 168 тисяч смертей більше, ніж середнє число смертей за той же період за 2016-2019 роки. Дані включають усі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, пік додаткових 36 тисяч смертей припав на 14-й тиждень (кінець березня - початок квітня). Починаючи з 19 тижні (початок травня) щотижня реєструвалося менше 5 тисяч додаткових смертей у порівнянні з середнім показником за чотири роки. На 25 тижні (відразу після середини червня) у 2020 році було зареєстровано на 2,2 тисяч смертей менше.

Найбільше постраждали люди у віці 70 років і старше, на яких припадає 161 тисяча, або 96% з 168 тисяч додаткових зареєстрованих смертей.

Серед держав-членів ЄС найбільша кількість додаткових смертей в 2020 році було зареєстровано в Іспанії (48 тисяч), за якої слід Італія (46 тисяч), Франція (30 тисяч), Німеччина і Нідерланди (близько 10 тисяч). На решту 21 держава разом довелося 25 тисяч додаткових смертей за той же період.

Аналіз 10-26 тижнів (березень-червень) на регіональному рівні по всій Європі показує, що найвищі показники додаткових смертей були в районах Центральної Іспанії та Північній Італії. У порівнянні зі середнім числом смертей за 2016-2019 роки, найбільше зростання числа смертей був відзначений у Бергамо (Північна Італія) з піком на 12 тижні, коли зростання склав 895%, за яким слід Сеговія в Іспанії (634%) за 13 тиждень.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2020 року в Україні померло 334 307 осіб - на 17 953 осіб менше, ніж у минулому році.

За даними Держстату, за перші 7 місяців 2020 року від COVID-19 померло 1 556 українців.