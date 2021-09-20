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Смертность в Украине упала ниже уровня 2020 года

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июль 2021 года. В июле смертность упала ниже уровня прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 395 892 человек. Это на 61 585 смертей больше, чем за январь-июль 2020 года, когда умерло 334 307 человек. В том числе в июле умер 46 851 человек, что меньше, чем в июне 2020 года (47 297 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 158276 человек (в прошлом году 168 751), миграционный прирост составил 11 655 человек (в прошлом году - 7 075).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 августа 2021 года составляла 41 362 393 человека. С начала 2021 года население Украины сократилось на 225 961 человек (в том числе за июль - на 20 789 человек).

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

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Государственная служба статистики