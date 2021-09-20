Смертність в Україні впала нижче рівня 2020 року

Всього з початку року в Україні померло 395 892 осіб. Це на 61 585 смертей більше, ніж за січень-липень 2020 року, коли померло 334 307 осіб. У тому числі в липні померла 46 851 людина, що менше, ніж у червні 2020 року (47 297 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 158 276 осіб (минулого року 168 751), міграційний приріст склав 11 655 осіб (минулого року - 7 075).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2021 року становила 41 362 393 особи. З початку 2021 року населення України скоротилося на 225 961 осіб (у тому числі за липень - на 20 789 осіб).