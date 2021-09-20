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Смертність в Україні впала нижче рівня 2020 року

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-липень 2021 року. У липні смертність впала нижче за рівень минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 395 892 осіб. Це на 61 585 смертей більше, ніж за січень-липень 2020 року, коли померло 334 307 осіб. У тому числі в липні померла 46 851 людина, що менше, ніж у червні 2020 року (47 297 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 158 276 осіб (минулого року 168 751), міграційний приріст склав 11 655 осіб (минулого року - 7 075).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2021 року становила 41 362 393 особи. З початку 2021 року населення України скоротилося на 225 961 осіб (у тому числі за липень - на 20 789 осіб).

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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Державна служба статистики