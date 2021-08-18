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Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень более чем на 20%

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Украина, Среда 18 августа 2021 15:30
Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень более чем на 20% Фото: в январе-июне смертность в Украине превысила уровень прошлого года на 21% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне - на 4,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 года - 47 043 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году 139 134), миграционный прирост составил 11274 человек (в прошлом году - 7598).

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень более чем на 20%

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2021 года составляла 41 383 182 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 205 172 человек (в том числе за июнь - на 25 057 человек).

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень более чем на 20%

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

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Государственная служба статистики
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