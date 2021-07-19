Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 25%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-май 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 25%, в том числе в мае - на 28,2%.

Всего с начала года в Украине умерло 299 964 человек. Это на 59 997 смертей больше, чем за январь-май 2020 года, когда умерло 239 967 человек. В том числе в мае умерло 57 293 человек (в мае 2020 года - 44 680 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 109 626 человек (в прошлом году 115 968), миграционный прирост составил 10 223 человек (в прошлом году - 7 341).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 408 239 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 180 115 человек (в том числе за май - на 34 376 человек).