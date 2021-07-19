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Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 25%

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 15:30
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 25% Фото: у травні смертність в Україні перевищила рівень минулого року на 28% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-травень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 25%, у тому числі в травні - на 28,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 299 964 осіб. Це на 59 997 смертей більше, ніж за січень-травень 2020 року, коли померло 239 967 осіб. У тому числі в травні померло 57 293 осіб (у травні 2020 року - 44 680 осіб).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 25%

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 109 626 осіб (минулого року 115 968), міграційний приріст склав 10 223 осіб (минулого року - 7 341).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2021 року становила 41 408 239 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 180 115 осіб (у тому числі за травень - на 34 376 осіб).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 25%

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смертей більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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Державна служба статистики преступления
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