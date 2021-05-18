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Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 16,8%, в том числе в марте - на 34,4%.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерло 149 064 человек. В то числе в марте умерло 64 938 человек (в марте 2020 года - 48 326 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 67 514 человек (в прошлом году 70 494), миграционный прирост составил 6 142 человек (в прошлом году - 6 773).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 апреля 2021 года составляла 41 487 960 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в том числе за март - на 39 245 человек).

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

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