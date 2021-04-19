Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 8%
Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-февраль 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%.
Об этом сообщает Госстат.
Всего с начала года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года, когда умерло 100 738 человек. В то числе в феврале умер 51 391 человек (в феврале 2020 года - 47 128 человек).
Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человек (в прошлом году 51 085), миграционный прирост составил 4 269 человек (в прошлом году - 5 356).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек (в том числе за февраль - на 27 631 человек).
Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.
Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.
По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.