Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 8%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-февраль 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%.

Всего с начала года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года, когда умерло 100 738 человек. В то числе в феврале умер 51 391 человек (в феврале 2020 года - 47 128 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человек (в прошлом году 51 085), миграционный прирост составил 4 269 человек (в прошлом году - 5 356).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек (в том числе за февраль - на 27 631 человек).