Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 16,8%, в том числе в марте - на 34,4%.

Всего с начала года в Украине умерло 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерло 149 064 человек. В то числе в марте умерло 64 938 человек (в марте 2020 года - 48 326 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 67 514 человек (в прошлом году 70 494), миграционный прирост составил 6 142 человек (в прошлом году - 6 773).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 апреля 2021 года составляла 41 487 960 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в том числе за март - на 39 245 человек).