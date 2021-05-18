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Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 16:00
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35% Фото: у березні смертність в Україні перевищила рівень минулого року на 34% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 16,8%, у тому числі у березні - на 34,4%.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померло 149 064 осіб. У тому числі в березні померло 64 938 осіб (у березні 2020 року - 48 326 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 67 514 осіб (минулого року 70 494), міграційний приріст склав 6 142 осіб (минулого року - 6 773).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2021 року становила 41 487 960 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 осіб (у тому числі за березень - на 39 245 осіб).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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