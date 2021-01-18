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Смертность в Украине к концу 2020 года превысила уровень 2019 года

Киев, Понедельник 18 января 2021 15:30
Смертность в Украине к концу 2020 года превысила уровень 2019 года
Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За первые 11 месяцев умерло на 15 тысяч человек больше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-ноябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии COVID-19 к концу года превысила уровень 2019 года.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 549 172 человек. Это на 15 408 смертей больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, когда умерло 533 764 человек.

Только за один ноябрь в Украине умерло 63 438 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 16 452 человек (в ноябре 2019 года умерло 46 986 человек).

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 268 899 человек (в прошлом году - 286 777), миграционный прирост составил 7 783 человек (в прошлом году - 16 456).

Смертность в Украине к концу 2020 года превысила уровень 2019 года

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2020 года составляла 41 629 926 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 272 490 человек, в том числе за ноябрь - на 40 886 человек.

Смертность в Украине к концу 2020 года превысила уровень 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, смертность в Украине в течение 2020 года была ниже, чем в 2019 году. Так, еще за январь-октябрь умерло на 1 044 человек меньше, чем в 2019 году.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.

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