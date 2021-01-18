Смертність в Україні нарикінці 2020 року перевищила рівень 2019 року

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші 11 місяців померло на 15 тисяч осіб більше, ніж у минулому році

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-листопад 2020 року. Смертність населення під час пандемії COVID-19 до кінця року перевищила рівень 2019 року.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 549 172 осіб. Це на 15 408 смертей більше, ніж за січень-листопад 2019 року, коли померло 533 764 осіб.

Тільки за один листопад в Україні померло 63 438 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 16 452 осіб (у листопаді 2019 року померло 46 986 осіб).

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 268 899 осіб (минулого року - 286 777), міграційний приріст склав 7 783 осіб (минулого року - 16 456).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2020 року становила 41 629 926 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 272 490 осіб, у тому числі за листопад - на 40 886 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, смертність в Україні протягом 2020 року була нижчою, ніж у 2019 році. Так, ще за січень-жовтень померло на 1 044 осіб менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.