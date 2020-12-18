Смертность в Украине достигла уровня 2019 года

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые десять месяцев умерло на 1 тысячу человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии COVID-19 только к концу года достигла прошлогоднего уровня.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 485 734 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человек. Так, за январь-октябрь 2019 года умерло 486 778 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 247 278 человек (в прошлом году 262 303), миграционный прирост составил 6 852 человек (в прошлом году - 12 000).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 ноября 2020 года составляла 41 670 812 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 231 604 человек, в том числе за октябрь - на 32 515 человек.

Как сообщало РБК-Украина, смертность в Украине в течение 2020 года была ниже, чем в 2019 году. Так, за январь-сентябрь смертность сократилась на 9 846 человек по сравнению с прошлым годом.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.