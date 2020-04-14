Смертность от коронавируса в Британии может быть выше из-за новых данных

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Согласно последней информации, от инфекции скончались 11 329 британцев

Число смертей от COVID-19 в Великобритании может быть на 15% больше из-за включения в статистику новых данных о летальных случаях в домах престарелых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным управления национальной статистики, к 3 апреля в Англии и Уэльсе умерло 6235 человек. При этом в их свидетельствах о смерти был упомянут COVID-19.

"Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем цифры NHS (Национальная служба здравоохранения - ред.), поскольку они включают все упоминания COVID-19 в свидетельстве о смерти, включая подозрения на COVID-19", - говорится в сообщении.

В отличие от официальных ежедневных данных правительства страны, которые показывают только смертельные случаи в больницах, во вторник цифры включают смертельные случаи, в частности, в домах престарелых.

Так, почти половина смертей, зарегистрированных на 14 неделе эпидемии в Лондоне, была связана с COVID-19. До 3 апреля смертельные случаи с упоминанием COVID-19 составляли 21,2% всех смертей по сравнению с 4,8% на предыдущей неделе.

Согласно последним данным о ежедневной смертности в Соединенном Королевстве, в больницах от коронавируса скончались 11 329 человек. Общее число инфицированных в стране приближается к 90 тысячам.

Напомним, два дня назад из больницы выписали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья вследствие заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным Оксфордского университета, вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.