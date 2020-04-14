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Смертність від коронавірусу в Британії може бути вища через нові дані

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 15:52
Смертність від коронавірусу в Британії може бути вища через нові дані
Ілюстративне фото (flickr)

Згідно з останньою інформацією, від інфекції померли 11 329 британців

Кількість смертей від COVID-19 у Великобританії може бути на 15% більшою через включення до статистики нових даних про летальні випадки в будинках для літніх людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними управління національної статистики, до 3 квітня в Англії та Уельсі померли 6235 осіб. При цьому у свідоцтвах про смерть був згаданий COVID-19.

"Якщо подивитися на дані по Англії, це на 15% вище, ніж цифри NHS (Національна служба охорони здоров'я - ред.), оскільки вони включають всі згадки COVID-19 у свідоцтві про смерть, включаючи підозри на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

На відміну від щоденних офіційних даних уряду країни, які показують тільки смертельні випадки в лікарнях, у вівторок цифри включають смертельні випадки, зокрема, у будинках престарілих.

Так, майже половина смертей, зареєстрованих на 14 тижні епідемії в Лондоні, була пов'язана з COVID-19. До 3 квітня смертельні випадки зі згадкою COVID-19 становили 21,2% всіх смертей у порівнянні з 4,8% на попередньому тижні.

Згідно з останніми даними про щоденну смертність в Сполученому Королівстві, у лікарнях від коронавірусу померли 11 329 осіб. Загальне число інфікованих в країні наближається до 90 тисяч.

Нагадаємо, два дні тому з лікарні виписали прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який був госпіталізований у зв'язку з погіршенням здоров'я внаслідок зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними Оксфордського університету, вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні.

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