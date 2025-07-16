Смертна кара у США б’є рекорди: 26 страт у 2025 уже відбулись, ще 9 заплановані

Так, у вівторок, 15 липня, було страчено 54-річного Майкла Белла. За інформацією місцевого департаменту виправних установ, смертельну інʼєкцію йому ввели о 18:25 у в’язниці міста Рейфорд.

Відомо, що Белла засудили ще у 1993 році за вбивство двох молодих людей у Джексонвіллі - Джиммі Веста (23 роки) та Тамеки Сміт (18 років). Слідство встановило, що чоловік помилково прийняв одного з них за людину, яку вважав винною у смерті свого брата.

У камері смертників Майкл Белл провів понад 30 років.

Смертна кара в США

За даними Інформаційного центру з питань смертної кари (DPIC), з 26 страт, здійснених цьогоріч у США, більше половини припадає на три штати - Флориду, Техас і Південну Кароліну.

"Зростання кількості страт цього року є наслідком рішень кількох обраних посадовців у невеликій кількості штатів", - наголошується у звіті DPIC.

Відомо, що 21 страту було здійснено шляхом смертельної ін'єкції.

Ще три страти проведено шляхом вдихання азоту - нового методу, який уперше застосувала Алабама у 2024 році. Цей метод вже викликав різку критику з боку експертів ООН, які порівняли його із формою тортур.

Крім того, дві страти цього року відбулися шляхом розстрілу у Південній Кароліні - вперше у США з 2010 року.

За попередніми даними, до кінця 2025 року у США планують провести ще дев’ять страт.

При цьому не у всіх американських штатах є смертна кара як найвища форма покарання. Наприклад, три штати - Каліфорнія, Орегон і Пенсильванія - дотримуються мораторію на виконання смертних вироків, запровадженого губернаторами.

А от повністю смертну кару нині наразі скасовано у 23 з 50 американських штатів.