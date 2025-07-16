Смертная казнь в США бьет рекорды: 26 казней в 2025 уже состоялись, еще 9 запланированы

В США фиксируют всплеск казней - за полгода смертный приговор применен к 26 лицам. Это самый высокий показатель с 2015 года и такие темпы роста вызывают беспокойство в правозащитных кругах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LeMonde.
Так, во вторник, 15 июля, был казнен 54-летний Майкл Белл. По информации местного департамента исправительных учреждений, смертельную инъекцию ему ввели в 18:25 в тюрьме города Рейфорд.
Известно, что Белла осудили еще в 1993 году за убийство двух молодых людей в Джексонвилле - Джимми Уэста (23 года) и Тамеки Смит (18 лет). Следствие установило, что мужчина ошибочно принял одного из них за человека, которого считал виновным в смерти своего брата.
В камере смертников Майкл Белл провел более 30 лет.
По данным Информационного центра по вопросам смертной казни (DPIC), из 26 казней, совершенных в этом году в США, более половины приходится на три штата - Флориду, Техас и Южную Каролину.
"Рост количества казней в этом году является следствием решений нескольких избранных должностных лиц в небольшом количестве штатов", - отмечается в отчете DPIC.
Известно, что 21 казнь была осуществлена путем смертельной инъекции.
Еще три казни проведены путем вдыхания азота - нового метода, который впервые применила Алабама в 2024 году. Этот метод уже вызвал резкую критику со стороны экспертов ООН, которые сравнили его с формой пыток.
Кроме того, две казни в этом году состоялись путем расстрела в Южной Каролине - впервые в США с 2010 года.
По предварительным данным, до конца 2025 года в США планируют провести еще девять казней.
При этом не во всех американских штатах есть смертная казнь как высшая форма наказания. Например, три штата - Калифорния, Орегон и Пенсильвания - придерживаются моратория на исполнение смертных приговоров, введенного губернаторами.
А вот полностью смертная казнь сейчас отменена в 23 из 50 американских штатов.
Напомним, 13 июля в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента были погибшие и раненые.
В субботу, 12 июля, в штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу по присутствующим на встрече выпускников.
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