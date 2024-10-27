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Смерті списують на війну. Розвідка оприлюднила нове перехоплення розмов росіян

Фото: росіяни списують випадкі смерті на війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка опублікувала нове перехоплення розмов росіян. Воно підтверджує, що в РФ випадкові смерті списують на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Опубліковане радіоперехоплення - це розмова росіян з Бєлгородської області. Працівник швидкої допомоги та місцевий мешканець оповідають деталі історії смерті окупанта.

Виявилося, що солдат вирішив покататись  на мопеді, але потрапив у ДТП. Росіян загинув внаслідок аварії. Після смертельної поїздки на мопеді його поховають як загиблого під час бойових дій.

"Ну, то він, що помер, солдат цей, так? А куди він їхав цим скутером? Ну, він і головою, мабуть, ще ударився. А мопед з адміністрації, так? Зараз ще тому, скажуть, на**я ти давав мопед? Ну, а тепер повезуть ховати, як загинув під час виконання", - сказав росіянин.

 

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони опублікувало перехоплення російських солдатів, які воюють у Курській області. Вони заявили, що окупанти готуються зустрічати військових КНДР.

За словами росіян, до кожних 30 військових-іноземців приставлять трьох окупантів та перекладача.

Варто додати, що російський режим приховує втрати своїх військ у війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 689 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУРБєлгородська область