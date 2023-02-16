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Смерті, які приносить війна, на них не впливають - Антипович про можливість революції в РФ

Фото: Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Наразі можливість революції в Росії через війну проти України вкрай мала.

Про це РБК-Україна розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Соціолог зазначив, що на росіян не впливають смерті їхніх співгромадян, які приносить війна проти України, оскільки на 144 мільйони населення кількість втрат - відсоток.

"Економіка, яка також знижується і руйнується, голодні бунти - це, напевно, більш ефективно і кожен росіянин може відчути це на собі. Але яке відношення це має до СВО? Жодне, це "Захід душить санкціями", до війни це не прив'язують", - додав Антипович.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці говорили, що в Росії зміниться режим унаслідок бунту населення. При цьому буде не свідомий протест, а саме бунт, тому що в РФ немає громадянського суспільства.

Крім того, керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що після війни РФ може розвалитися на кілька суб'єктів.

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