У Росії буде бунт. ГУР розповіло, як зміниться режим країни-агресора

У Росії зміниться режим внаслідок бунту населення. І це буде саме бунт, а не осмислений протест, оскільки країна-агресор не має громадянського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Всі сценарії (глави Кремля Володимира Путіна - ред.) лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву", - каже Юсов.

Він зазначив, що на якомусь етапі в РФ ціни на нафту дозволили прогодувати населення, для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами й розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", - прогнозує Юсов.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов не виключив, що після війни Росія може розвалитися на декілька суб'єктів.

Додамо, як вважають в Офісі українського президента, процес розпаду путінського режиму розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні.

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