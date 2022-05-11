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Может быть смертельной. Жителей Мариуполя просят не пить воду из крана

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Мариуполь, Среда 11 мая 2022 15:58
Может быть смертельной. Жителей Мариуполя просят не пить воду из крана Фото: жителей Мариуполя просят не пить воду из крана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить ее опасно из-за высокой концентрации хлора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольцы, вдруг у вас в кране появится вода, используйте ее исключительно как техническую. Количество хлора при отсутствии технологии, и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе", - отметил он.

С его слов, эту воду следует использовать в технических целях хотя бы в течение недели.

Отметим, что оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым завтра, 12 мая. По их утверждению, вода будет идти самотеком по городу и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

В то же время Андрющенко отмечает, что запуск водоснабжения приведет к переполнению не работающей канализационной системы и запуск ее даже не запланирован.

"Несложно просчитать, к чему это приведет. Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в фекалиях буквально. Наибольший риск в этом - стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов", - резюмировал он.

Как сообщалось, около 100 тыс. жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Кроме того, в Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тыс. мирных жителей.

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