Может быть смертельной. Жителей Мариуполя просят не пить воду из крана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Мариупольцы, вдруг у вас в кране появится вода, используйте ее исключительно как техническую. Количество хлора при отсутствии технологии, и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе", - отметил он.

С его слов, эту воду следует использовать в технических целях хотя бы в течение недели.

Отметим, что оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым завтра, 12 мая. По их утверждению, вода будет идти самотеком по городу и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

В то же время Андрющенко отмечает, что запуск водоснабжения приведет к переполнению не работающей канализационной системы и запуск ее даже не запланирован.

"Несложно просчитать, к чему это приведет. Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в фекалиях буквально. Наибольший риск в этом - стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов", - резюмировал он.