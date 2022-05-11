Може бути смертельною. Мешканців Маріуполя просять не пити воду з крану

Російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

"Маріупольці, раптом у вас в крані з'явиться вода, використовуйте її виключно як технічну. Кількість хлору при відсутності технології та з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельною. Піклуйтесь про себе", - зазначив він.

З його словами, цю воду слід використовувати в технічних цілях хоча б протягом тижня.

Відзначимо, що окупанти анонсували тестовий запуск міської насосної станції в с. Старий Крим завтра, 12 травня. За їх твердженням вода буде йти самотеком по місту і її вистачить приватному сектору та першим поверхам багатоповерхівок.

В той же час Андрющенко зазначає, що запуск водопостачання призведе до переповнення каналізаційної системи, яка не працює і запуск її навіть не заплановано.

"Не складно прорахувати, до чого це призведе. Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь у фекаліях буквально. Найбільший ризик в цьому - стрімке зростання інфекційних захворювань та зростання смертності. Хоча цілком можливе, що то частина плану окупантів", - резюмував він.