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По смертельному ДТП под Харьковом открыли дело: подробности

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Харьковская область, Среда 12 января 2022 16:00
По смертельному ДТП под Харьковом открыли дело: подробности Фото: под Харьковом в ДТП погибли трое людей и пострадали дети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП в Харьковской области, где погибли три человека. В результате происшествия также пострадали двое детей.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным следствия, авария произошла в 08:50 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Автомобиль Kia Optima двигался со стороны города Дергачи в направлении Белгородского шоссе. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем такси Toyota Camry.

В результате ДТП 31-летний водитель такси и его 29-летняя жена погибли на месте. Также от несовместимых с жизнью травм погиб 34-летний водитель Kia Optima.

В результате аварии пострадали и пассажиры Toyota - трехлетние мальчик и девочка - дети погибших. Их госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся в реанимации.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, начато уголовное производство (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Досудебное расследование проводят следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, на трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область) произошло ДТП. Предварительно известно о пострадавших, движение транспорта может быть затруднено.

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