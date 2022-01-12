Под Харьковом произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, двух детей госпитализировали
Фото: под Харьковом произошло смертельное ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Харьковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Двух детей госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
ДТП произошло на кольцевой дороге Харькова. Столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia.
Кроме того, пострадали двое детей в возрасте 2-3 года. Они с различными травмами госпитализированы.
Фото: под Харьковом произошло смертельное ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)