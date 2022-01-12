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Под Харьковом произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, двух детей госпитализировали

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Харьков, Среда 12 января 2022 10:54
Под Харьковом произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, двух детей госпитализировали Фото: под Харьковом произошло смертельное ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Двух детей госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

ДТП произошло на кольцевой дороге Харькова. Столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia.

Кроме того, пострадали двое детей в возрасте 2-3 года. Они с различными травмами госпитализированы.

Под Харьковом произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, двух детей госпитализировалиФото: под Харьковом произошло смертельное ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Днепропетровской области произошел пожар в автобусе с пассажирами.

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ДТП Харьков
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