Смертельное ДТП с украинцами в Польше: девять пострадавших выписали из больницы

Министерство иностранных дел Украины рассказало последнюю информацию о дорожно-транспортном происшествии с украинцами в Польше. Часть пострадавших уже выписали из медицинских учреждений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Как уточнили в министерстве, в результате ДТП с автобусом погибли 5 граждан, а не шесть как ведомство сообщало ранее. "По состоянию на сейчас, есть информация о 5 погибших, 26 госпитализированных, 9 были выписаны из больницы", - сказал Николенко.