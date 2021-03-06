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Смертельна ДТП з українцями у Польщі: дев'ятьох постраждалих виписали з лікарні

Новость на русском → Польща, Субота 06 березня 2021 17:12
Смертельна ДТП з українцями у Польщі: дев'ятьох постраждалих виписали з лікарні Фото: госпіталізація потерпілого в ДТП (pap.pl)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України розповіло останню інформацію про дорожно-транспортну пригоду з українцями в Польщі. Частину потерпілих вже виписали з медичних закладів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Як уточнили у міністерстві, в результаті ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість як відомство повідомляло раніше.

"Станом на зараз, маємо інформацію про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 були виписані з лікарні", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті аварії декілька людей загинуло, а десятки постраждали. Всього в автобусі перебували 57 українців. У Польщі розповіли подробиці аварії за участі українців.

Додамо, в українському МЗС назвали попередню причину аварії з українцями у Польщі. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.

Крім того, у Польщі повідомили про опізнання декількох загиблих в результаті ДТП - це одна жінка і двоє чоловіків. Ще двоє загиблих в аварії є жінками, але їх поки не опізнали.

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