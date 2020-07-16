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Смертельное ДТП в Киеве: водителя приговорили к 6 годам тюрьмы

Киев, Четверг 16 июля 2020 12:47
Смертельное ДТП в Киеве: водителя приговорили к 6 годам тюрьмы
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Дорожное происшествие случилось в Соломенском районе Киева

В Киеве водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе, лишили свободы сроком до 6 лет с лишением прав водить на три года. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Как сообщается, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer, который приближался к нерегулируемому пешеходному переходу с превышением скорости, своевременно не отреагировал на то, что по нему двигался человек и сбил его. От полученных травм потерпевший скончался.

Сообщается, что дорожное происшествие случилось в Соломенском районе Киева.

Напомним, под Киевом на Старообуховской трассе произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека, еще один - был госпитализирован.

Также сообщалось, что за год количество смертельных ДТП в Украине выросло на 14%.

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