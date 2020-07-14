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Число смертельных ДТП в Украине за год возросло более чем на 14%

Украина, Вторник 14 июля 2020 20:39
Число смертельных ДТП в Украине за год возросло более чем на 14%
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине за 2020 год произошло почти 58 тысяч аварий

За первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Так, общее количество ДТП с пострадавшими возросло на 4,2%.

В список областей с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими попали Днепропетровская область (780), город Киев и Киевская область (715 и 751 соответственно), Харьковская (649) и Одесская (628) области.

Меньше всего аварий с пострадавшими произошло в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования (23971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9331).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами.

РБК-Украина также писало, что Рада хочет ужесточить наказание за пьяное вождение.

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