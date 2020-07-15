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Под Киевом произошло еще одно смертельное ДТП

Киев, Среда 15 июля 2020 20:38
Под Киевом произошло еще одно смертельное ДТП
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В результате аварии погибли два человека, еще один - травмирован

Под Киевом на той же Старообуховской трассе, где несколько дней тому в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, произошла еще одна смертельная авария. В этот раз погибли два человека, еще один - был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, авария произошла сегодня, 15 июля, около 15:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольскваген", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольскваген" погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом произошла ДТП, в которой погибли сразу четыре члена одной семьи, из которых двое детей. Выжил лишь один ребенок. Подозревается в аварии водитель автомобиля "Мерседес", который на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Как писало РБК-Украина, подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом семь раз штрафовали за пьяное вождение.

Также сообщалось, что за год количество смертельных ДТП в Украине выросло на 14%.

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