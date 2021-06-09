Смертельное ДТП в Херсонской области: погибли двое взрослых и ребенок

В Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика с внедорожником погибли три человека.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию вчера около 18:00. Очевидец рассказал, что вблизи с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса-Мелитополь и Чаплинка-Новая Каховка столкнулись автомобили Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

"Водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса-Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику",- объясняют в полиции.

В результате столкновения водитель Audi, его 42-летняя жена и 6-летний ребенок получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Известно, что во внедорожнике также находилась 16-летняя дочь супругов. Сейчас она находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице города Новая Каховка.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).