ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смертельна ДТП у Херсонській області: загинуло двоє дорослих і дитина

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 09 червня 2021 12:31
Смертельна ДТП у Херсонській області: загинуло двоє дорослих і дитина  Фото: з місця події смертельної ДТП у Херсонській області (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталося смертельне ДТП. В результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули три людини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. Очевидець розповів, що поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса-Мелітополь та Чаплинка-Нова Каховка зіткнулися автомобілі Audi Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.

"Водій позашляховика рухався другорядною дорогою Чаплинка-Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь та не надав переваги в русі вантажівці", - пояснюють у поліції.

В результаті зіткнення водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна дитина отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Відомо, що в позашляховику також знаходилася 16-річна донька подружжя. Наразі вона перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні міста Нова Каховка.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).

Фото: з місця події смертельної ДТП у Херсонській області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора, 8 червня у Черкасах внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей, серед яких були діти.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі в Бабина Львівської області ввечері 6 червня на автодорозі Львів-Самбір зіштовхнулися автомобілі ВАЗ 2109 та Volkswagen Т4, внаслідок чого загинули дві людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Херсонская область авария
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна