Смертельна ДТП у Херсонській області: загинуло двоє дорослих і дитина
У Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталося смертельне ДТП. В результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули три людини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. Очевидець розповів, що поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса-Мелітополь та Чаплинка-Нова Каховка зіткнулися автомобілі Audi Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.
"Водій позашляховика рухався другорядною дорогою Чаплинка-Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь та не надав переваги в русі вантажівці", - пояснюють у поліції.
В результаті зіткнення водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна дитина отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Відомо, що в позашляховику також знаходилася 16-річна донька подружжя. Наразі вона перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні міста Нова Каховка.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).
Нагадаємо, що вчора, 8 червня у Черкасах внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей, серед яких були діти.
Раніше РБК-Україна писало, що в селі в Бабина Львівської області ввечері 6 червня на автодорозі Львів-Самбір зіштовхнулися автомобілі ВАЗ 2109 та Volkswagen Т4, внаслідок чого загинули дві людини.