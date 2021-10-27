Смертельное ДТП в Харькове: полиция задержала 16-летнего водителя

В Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской произошла авария в результате которой один человек погиб, а еще трое - пострадали. Правоохранители задержали 16-летнего водителя, устроившего ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Автопроисшествие произошло 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Шевроле.
"В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - рассказали в полиции.
В полиции также сообщили, что у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не обнаружили.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Известно, что водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 УКУ, согласно которой, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.