Смертельное ДТП в Харькове: полиция задержала 16-летнего водителя

"Автопроисшествие произошло 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Шевроле.

"В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

В полиции также сообщили, что у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Известно, что водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 УКУ, согласно которой, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.