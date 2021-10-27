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Смертельное ДТП в Харькове: полиция задержала 16-летнего водителя

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Харьков, Среда 27 октября 2021 09:37
Смертельное ДТП в Харькове: полиция задержала 16-летнего водителя Фото: в Харькове произошло смертельное ДТП (Фото hk.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской произошла авария в результате которой один человек погиб, а еще трое - пострадали. Правоохранители задержали 16-летнего водителя, устроившего ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Автопроисшествие произошло 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Шевроле.

"В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

В полиции также сообщили, что у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Известно, что водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 УКУ, согласно которой, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Фото: с места ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

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