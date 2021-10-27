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Смертельна ДТП у Харкові: поліція затримала 16-річного водія

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 09:37
Смертельна ДТП у Харкові: поліція затримала 16-річного водія Фото: у Харкові сталася смертельна ДТП (hk.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської сталася аварія внаслідок якої одна людина загинула, а ще троє - постраждали. Правоохоронці затримали 16-річного водія, що спричинив ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Автопригода сталася 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.

"Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Інфініті - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні", - розповіли в поліції.

У Поліції також повідомили, що у водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не виявили.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Відомо, що водія Інфініті затримано в порядку статті 208 ККУ, відповідно якої, йому загрожує до 8 років в'язниці. Слідчі дії тривають.

Фото: з місця ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

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