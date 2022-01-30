Смертельна ДТП під Черкасами: поліція порушила кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом ДТП в Черкаській області, в якій загинули чотири людини. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

"За фактом ДТП, яка сталася в Черкаській області, поліція відкрила кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що слідчі внесли відомості за фактом порушення правил дорожнього руху до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Фото: поліція порушила кримінальну справу за фактом смертельної ДТП під Черкасами (facebook.com/cherkasypolice)