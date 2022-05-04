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Смертельна ДТП з автобусом у Рівненській області: кількість жертв зросла до 26

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Рівненська область, Середа 04 травня 2022 09:13
Смертельна ДТП з автобусом у Рівненській області: кількість жертв зросла до 26 Фото: у ДТП з автобусом загинули 26 осіб (rv.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих у масштабній ДТП, що сталась у Рівненській області увечері 3 травня, збільшилася до 26. Ще 12 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що в автобусі Setra, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій.

Загинули 26 осіб, 24 пасажири та двоє водіїв автобуса та мікроавтобуса, який спричинив аварію, здійснюючи обгін іншого транспортного засобу. Крім того, травмувалися 12 осіб, з них 11 пасажирів автобусу та водій бензовозу.

"Вік пасажирів автобуса 17-69 років. Учасники ДТП були із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса та пасажирського автобуса.

На масштабну аварію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

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