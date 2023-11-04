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Смертельний землетрус у Непалі: кількість жертв знову зросла

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За останніми даними, внаслідок сильного землетрусу в Непалі загинули 157 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Унаслідок землетрусу 105 людей загинули в Джаджаркоті та 52 - у сусідньому районі Рукум-Вест, обидва в провінції Карналі. Епіцентр землетрусу був у селі Раміданда. 

Відомо, що постраждали три міста і три села в Джаджаркоті, населення якого становить 190 тисяч осіб. Щонайменше 85 осіб дістали поранення в Рукум Вест і 55 у Джаджаркоті.

Офіційні особи побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки перші рятувальники дісталися до горбистої місцевості поблизу епіцентру, розташованої за 500 км на захід від столиці Катманду, і почали пошук тих, хто вижив.

"Кількість поранених може обчислюватися сотнями, а кількість загиблих також може зрости", - заявив офіційний представник району Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.

Землетрус у Непалі

Національний сейсмологічний центр Непалу повідомляв, що землетрус стався у п'ятницю в районі Джаджаркот на заході гімалайської країни та мав магнітуду 6,4.

За даними Німецького дослідницького центру геонаук, магнітуда становила 5,7, а за даними Геологічної служби США – 5,6.

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НепалЗемлетрус в Непалі