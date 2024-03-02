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Смертельний інцидент з рибалками загострив відносини між Китаєм і Тайванем

Субота 02 березня 2024 01:09
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Смертельний інцидент з рибалками загострив відносини між Китаєм і Тайванем Фото: між Китаєм і Тайванем посилюється протистояння (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Високопоставлений китайський чиновник розкритикував правлячу партію Тайваню і назвав "жорстокою поведінкою" інцидент з "вигнанням" китайського рибальського судна, під час якого загинули рибалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Голова китайського офісу у справах Тайваню Сонг Тао під час зустрічі в Пекіні з віце-головою опозиційної партії Гоміндан Ендрю Ся зазначив, що влада Тайваню з Демократичною прогресивною партією "проігнорували безпеку рибалок з материка й образила почуття людей з обох сторін".

Тао закликав обидві сторони активізувати обміни й підтвердив, що Китай виступає проти незалежності Тайваню і зовнішнього втручання.

Заява китайського чиновника стосується смертельної аварії на морі 14 лютого. Тоді зареєстрований у Китаї швидкісний катер відмовився від перевірки владою Тайваню і під час переслідування перекинувся біля узбережжя тайванського острова Кінмень. Внаслідок інциденту загинули двоє китайських рибалок.

Після інциденту Тайвань продовжує активно відстоювати силові дії, а Китай посилив патрулювання навколо Кінмена. У лютому китайська берегова охорона висадилася на борт тайванського судна, що є рідкісним випадком.

На прес-брифінгу китайського Управління в справах Тайваню цього тижня прес-секретар Чжу Фенлянь розкритикувала владу Демократичної прогресивної партії за "спроби приховати правду й уникнути відповідальності".

"Материк залишає за собою право вжити подальших заходів. Тайвань буде нести всі наслідки", - попередила Чжу.

Напруженість між Китаєм і Тайванем

Між Китаєм і Тайванем уже кілька років триває політична і дипломатична напруга, що загрожує початком війни. Пекін вважає острів своєю геополітичною зоною інтересів і готовий анексувати його, в той час як Тайвань налагоджує відносини зі США та країнами Заходу.

У січні на Тайвані відбулися президентські вибори. Перемогу здобув прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії.

22 січня Міноборони Тайваню виявило шість китайських повітряних куль, що летіли над Тайванською протокою. Одна з них перетнула острів.

З 1 лютого Китайська адміністрація цивільної авіації скасувала "компенсаційний захід" для польотів у південному напрямку за маршрутом M503, що розташований на захід від серединної лінії Тайванської протоки. Уряд Тайваню висловив обурення таким рішенням Пекіна.

Крім того, армія Китаю розмістила чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань. Таким чином Пекін розраховує чинити тиск на адміністрацію Тайбею у мирний час.

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