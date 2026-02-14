UA

Смертельне затримання у Києві: з'явилося відео з бодікамер поліцейських

Фото: поліція оприлюднила відео з бодікамер, щоб прояснити обставини трагедії 8 лютого (umdpl.info)
Автор: Сергій Козачук

В столиці чоловік помер під час конфлікту з поліцією на дитячому майданчику. Правоохоронці вже оприлюднили відео з бодікамер, щоб прояснити обставини.

Відео з бодікамер та деталі інциденту

За даними правоохоронців, подія сталася близько 1-ї години ночі 8 лютого. На спецлінію 112 надійшов виклик про компанію, яка розпивала алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно лаялася та заважала відпочивати мешканцям.

На оприлюднених кадрах з натільних камер правоохоронців видно групу осіб, які поводилися агресивно. Один із чоловіків відкрито погрожував інспекторам і ігнорував вимоги заспокоїтися.

"З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію", - йдеться у повідомленні.

Спроби реанімації та причина смерті

Як свідчать записи з камер, затриманому раптово стало зле, і він почав втрачати свідомість. Патрульні негайно зняли кайданки, поклали чоловіка у стабільне бокове положення та викликали "швидку". До приїзду медиків поліцейські самостійно надавали домедичну допомогу.

Попри зусилля лікарів, які проводили реанімаційні заходи, чоловік помер.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця", - резюмували в поліції.

Розслідування та правова оцінка

На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники моніторингу та представники Державного бюро розслідувань.

Відомості внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Наразі триває всебічне з'ясування обставин.

Нагадаємо, в столиці чоловік помер після інциденту з патрульними, які прибули на виклик через порушення громадського порядку на дитячому майданчику. У поліції повідомили, що за фактом події розпочато службове розслідування.

Тим часом 3 лютого в Черкаському районі сталася трагічна подія. Правоохоронці намагалися затримати 59-річного мешканця Корсунщини, якого розшукували за підозрою в замаху на вбивство. Під час операції чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Загинуло четверо правоохоронців.

